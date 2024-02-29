“مدانا أمل” في أمسية جديدة

حمص ـ آصف ابراهيم

اختار مشروع “مدى الثقافي” كاتدرائية الروح القدس وسط حمص القديمة لإحياء الحلقة ١٩من سلسلة “ترانيم” التي قدمتها فرقة “مدانا أمل” بقيادة عازف الأورغ دانيال تمور، بمشاركة الموسيقيين قصي تمور على الكمان ولؤي شبلي “رق”، وريمون طويلة “طبلة”، وبمشاركة غنائية بصوت عدد من الفنانين الشباب اليافعين وهم:حلا ونوس، وساري الصليبي، وقمر الشام شحود، وعدي صالح، ويوسف إبراهيم.

وبدأت الأمسية بإطلاق أغنية “مدانا محبة”، وهي من إنتاج وتوزيع فريق “مدى الثقافي” كلمات الشاعر غسان دلول والمهندس رامز الحسين وتوزيع الفنان فادي تمور، ليستمع بعدها جمهور الحفل إلى باقة من الأغاني الطربية التي تنوعت بين وردة وأم كلثوم ووديع الصافي وجورج وسوف وأغاني لبنانية قديمة، أدتها أصوات واعدة بإحساس عال، وتفاعل جماهيري لافت.

وتأتي “ترانيم ١٩” بالتعاون مع مطرانية السريان الكاثوليك التي دأبت على رعاية وتشجيع العديد من النشاطات الثقافية الأهلية المتنوعة والهادفة لتنشيط حراك إنساني حضاري تفاعلي.

وكان مشروع “مدى” الذي يديره المهندس رامز الحسين أسس العام الماضي فرقة موسيقية خاصة بقيادة عازف الكمان فادي تمور أحيت الحلقة ١٨من سلسة “ترانيم” التي دأب المشروع على تنظيمها ضمن سلسلة أمسيات موسيقية بدأت في 2016 وتهدف إلى تعزيز الثقافة الموسيقية في المجتمع وتشجيع التفاعل مع الجيل الجديد من الموسيقيين الموهوبين في أول ظهور لها على مسرح قصر الثقافي العام الماضي.

هذا ويعدّ مشروع “مدى الثقافي” واحد من أهم التجمعات الثقافية التي انطلقت من مدينة حمص وامتدت نشاطاتها إلى محافظات سورية عدة، وأثبتت حضورها بقوة في المشهد الثقافي السوري عبر استقطاب الكثير من الفنانين والمهتمين بالشأن الثقافي الذين يشرفون على تنظيم نشاطات دورية متنوعة تحت عناوين متعددة منها “مدانا سينما”، و”مدانا مسرح” و”مدانا موسيقا” إلى جانب معارض تشكيلية للمحترفين والشباب تحت عنوان “مواهب واعدة”، وتنظيم رحلات سياحية وترفيهية تهدف إلى التعريف بالمواقع السياحية التي تزخر بها بلادنا.