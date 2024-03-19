فرع القنيطرة للحزب يعلن أسماء الرفاق الناجحين في الانتخابات

القنيطرة – محمد غالب حسين

اختتم فرع القنيطرة للحزب انتخاباته للمشاركة بالاجتماع الموسع للجنة المركزية للحزب، بحضور الرفيق الدكتور خليل مشهدية رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الحزبية، حيث بلغ عدد المرشحين (50) رفيقاً يتنافسون على انتخاب (14) رفيقاً، لتمثيل فرع القنيطرة بالاجتماع، ويمثّل الشعبة الأولى رفيقان، والشعبة الثانية (4) رفاق، والشعبة الثالثة (3 ) رفاق، وشعبة الخطوط الأمامية الأولى (3) رفاق، وشعبة الخطوط الأمامية الثانية رفيق واحد، وشعبة القنيطرة بتجمعات درعا رفيق واحد.

شارك بالانتخابات (115) رفيقاً، هم الرفاق الذين نجحوا بمؤتمرات الشعب الحزبية، إضافة لأعضاء قيادة فرع الحزب بالقنيطرة، والرفاق أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة، ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية ورئيس فرع جامعة دمشق بالقنيطرة.

وقد جهّزت لجنة الانتخابات جميع مستلزمات العملية الانتخابية التي تساهم في نجاح هذه الانتخابات.

ومن خلال مواكبة “البعث” لسير الانتخابات، لمسنا أنها سارت بشكل سلس وهادئ دون تدخل من أحد، ولم تُسجّل أي مخالفات أو منغّصات سواءً من قبل المرشحين أو من قبل الناخبين.

ولفت عدد من الناخبين إلى أهمية هذه الانتخابات، مؤكدين أن الكفاءة هي المعيار الوطني الأول للانتخابات بعيداً عن كل ما يشوّه هذه التجربة الديمقراطية الحزبية الرائدة.

وبعد فرز الأصوات نجح الرفاق التالية أسماءهم بالانتخابات:

الشعبة الأولى :

١- عارف محمد رشراش

٢- راشد يوسف خليل

الشعبة الثانية :

١- لميس فندي أحمد

٢- طعمة حيدر الأحمد

٣- جاسم ذيب البشوات

٤- حسين أحمد عسكر

الشعبة الثالثة :

١- معتز أبو النصر جمران

٢- رفعت يوسف حسين

٣- ذياب موسى أحمد

شعبة الخطوط الأمامية الأولى :

١- خالد وليد أباظة

٢- أيهم محمد الحسين

٣- حمزة أحمد سليمان

شعبة الخطوط الأمامية الثانية :

١- ذيبان علي عرنوس

شعبة القنيطرة بدرعا :

١- جاسم محمد الصالح