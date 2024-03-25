روسيا : الحرب ضدّ الإرهاب تتطلب تعاوناً دولياً

وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي اليوم نقلته وكالة سبوتنيك: إن “الأجهزة الخاصة الروسية تعمل بشكل مستقل على التحقيق في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مجمع كروكوس، ولا يوجد حديث عن أي مساعدة من دول أخرى”.

ورداً على سؤال عما إذا كان الكرملين قد تم تزويده بمعلومات استخبارية محددة من وكالات الاستخبارات الأمريكية بشأن الهجوم الإرهابي، قال بيسكوف: “لا يتم تقديم المعلومات الاستخبارية إلى الكرملين أبداً بل يتم تقديمها من خلال قنوات لأجهزة الاستخبارات، لذلك تنتمي هذه المعلومات إلى فئة المعلومات الحساسة التي لا يتم الكشف عنها”، مشيراً إلى أنه لا توجد مدينة واحدة أو دولة واحدة محصنة بشكل كامل من خطر الإرهاب.

وفي شأنٍ متصل بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكار الحرب ضدّ الإرهاب، وذلك على خلفية هجوم كروكوس الإرهابي بالقرب من موسكو.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أن هذه المباحثات جرت خلال اتصال هاتفي بين الجانبين أدان خلالها وزير الخارجية الهندي “بشدة الهجوم الإرهابي غير الإنساني على قاعة الحفلات الموسيقية في كروكوس، وجدد تصميم الهند على مواصلة مكافحة الإرهاب بجميع مظاهره مع روسيا”.

من جهةٍ ثانية أعربت روسيا عن رفضها محاولات الولايات المتحدة غير القانونية لتغيير الحدود الخارجية للجرف القاري من جانب واحد في 7 مناطق من المحيط العالمي، والحصول على مساحات إضافية من الجرف لاستخدامها الخاص.