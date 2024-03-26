سيارات نقل الموتى بلا مازوت!

طرطوس-لؤي تفاحة

تعاني الجمعيات الخيرية العاملة في محافظة طرطوس من عدم توفر الوقود “مازوت و بنزين” لزوم سيارات نقل جثامين الموتى، علماً أن هناك كتاباً من قبل الجمعيات مرسل إلى وزارة الإدارة المحلية عن طريق محافظة طرطوس – وقد حصلت “البعث” على نسخة منه – يؤكد على ضرورة العمل لتخصيص هذه السيارات بالكميات اللازمة وبالطريقة التي تراها الجهات المعنية مناسبة سواء عن طريق تخصيصها عن طريق السعر الحر أسوة ببعض الفعاليات أو قطاع النقل، أو بالنظام المدعوم من خلال البطاقة أو غير ذلك من أجل تلبية ما تقدمه من خدمة مجانية لمساعدة أهالي المتوفى.

عضو المكتب التنفيذي لقطاع الصحة والجمعيات الانسانية الدكتور هاني خضور اكتفى بالتأكيد على أهمية تلبية عمل هذه السيارات بما تحتاجه من وقود في ضوء ما تقدمه من خدمات على مستوى المحافظة وبالطريقة التي تراها الجهات الوصائية مناسبة وذلك انطلاقاً من الحرص على استمرارية عمل هذه الجمعيات الانساني والمجاني على الصعيد المجتمعي.