المقاومة العراقية تستهدف موقعاً للعدو شمال فلسطين المحتلة

بغداد-سانا

أعلنت المقاومة العراقية صباح اليوم استهدافها موقعا حيويا للعدو الإسرائيلي في الجليل، شمال فلسطين المحتلة.

وجاء في بيان للمقاومة “إنه استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرةً لأهلنا في غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مقاتلو المقاومة في العراق صباح اليوم هدفاً حيوياً في عيلبون بالجليل المحتل بالطيران المسير.

وأكد البيان استمرار المقاومة في العراق في دك معاقل الأعداء.