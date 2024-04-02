“الناتو” لا يتردد في استخدام التنظيمات الإرهابية لتنفيذ مآربه في الدول الأخرى

من جهةٍ ثانية، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية فشل ولم يحقق أهدافه في أي من اتجاهات العمليات العسكرية، وأن “وحدات القوات الروسية تواصل دحر التشكيلات الأوكرانية باتجاه الغرب.. وبفضل هذه العمليات تم خلال الشهر الماضي تحرير بلدات نيفيلسكوي وأورلوفكا وتونينكو وكراسنوي بجمهورية دونيتسك الشعبية وقرية ميرنوي في منطقة زابوروجيه”.

وأضاف شويغو: إنه وفي المجمل تم تحرير 403 كيلومترات مربعة منذ بداية العام من أراضي المناطق الجديدة في روسيا الاتحادية، كاشفاً عن أنه منذ كانون الثاني الماضي فقدت القوات الأوكرانية أكثر من 80 ألف عسكري و14 ألف وحدة من الأسلحة المختلفة، بما في ذلك أكثر من ألف ومئتي دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى.

من جانبها، طالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا المنظمات الدولية بالتوقف عن التستر على نظام كييف في التحقيق المتعلق (بمسرحية مدينة بوتشا) التي دبرها هذا النظام ورعاته بهدف اتهام القوات الروسية. وقالت زاخاروفا: إن “الطلبات التي قدمها الجانب الروسي إلى المنظمات الدولية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك حول ملابسات الحادث وهوية الأشخاص الذين كانت جثثهم على الأرض في شوارع بوتشا لا تزال جميعها بلا رد”. وأضافت: “هذا يشير إلى أن منظمي هذا العمل الوحشي الذي أنتج بطريقة سينمائية، لديهم ما يخفونه .. ونحن من جانبنا نجدد مطالبة المنظمات الدولية بالتوقف عن التستر على نظام كييف وإجراء تحقيق شامل يكشف أسماء الضحايا ووقت وسبب وفاتهم، وتوضيح وجود جثث متحركة بين الضحايا والمسؤولين عن هذه الجريمة الفظيعة التي ارتكبتها سلطات كييف”.