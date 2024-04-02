بتكليف من الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد.. محافظ درعا يقدّم التعازي بوفاة ممدوح العيازرة زوج الأم شهيرة فلوح
درعا-سانا
بتكليف من السيد الرئيس بشار الأسد، والسيدة الأولى أسماء الأسد، قدّم محافظ درعا المهندس لؤي خريطة التعازي بوفاة ممدوح العيازرة زوج الأم الفاضلة شهيرة فلوح مديرة الهيئة العامة لمدارس أبناء وبنات الشهداء سابقاً.
وأعرب ذوو الفقيد وعلى رأسهم الأم فلوح عن شكرهم وتقديرهم للفتة الكريمة للرئيس الأسد والسيدة الأولى ومواساتهم لهم.
شارك في تقديم واجب العزاء شخصيات رسمية وشعبية من محافظة درعا.