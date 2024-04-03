نيويورك-سانا

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك أن العدوان الإسرائيلي الهمجي على القنصلية الإيرانية في دمشق سابقة خطيرة وانتهاك جسيم للمواثيق والأعراف الدولية التي تكفل حماية المقار الدبلوماسية والعاملين فيها وحظر أي اعتداءات عليها، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين وعن الدفع بالمنطقة إلى مستويات غير مسبوقة من التصعيد وعدم الاستقرار.

وقال الضحاك في بيان خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن حول التهديدات للسلم والأمن الدوليين: في حلقة أخرى من سلسلة متواصلة من الاعتداءات الإسرائيلية على بلادي، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عند الساعة الخامسة من عصر أمس عدواناً همجياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفة مبنى القنصلية الإيرانية في حي المزة بدمشق، ما أدى إلى تدمير البناء بكامله واستشهاد وإصابة كل من بداخله من سوريين وإيرانيين، إضافة إلى عدد من المارة في تلك المنطقة.

يتبع…