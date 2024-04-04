القبائل والعشائر العربية في الجزيرة السورية تستنكر العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية

الحسكة -إسماعيل مطر

أدان مجلس القبائل والعشائر العربية في الجزيرة السورية بأشد عبارات الاستنكار العدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية، وآخرها العدوان على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم أن العدوان الإسرائيلي المتكرّر ما هو إلا محاولات يائسة وفاشلة لجرّ المنطقة إلى حرب لا تحمد عقباها.

واستنكر المجلس الصمت الدولي المتكرّر للمجتمع الدولي وعدم تحرّك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي عن تلك الجرائم القذرة، مطالباً المنظمات الدولية بأن تقوم بأداء واجبها الأخلاقي والقانوني.

وأضاف المجلس في بيانه: إن صبر الشعوب العربية قد نفذ اتجاه هذه الممارسات والغطرسة الصهيونية في المنطقة، فـ”إسرائيل” تمارس إبادة جماعية بحق أبناء غزة التي تباد تحت أعين المجتمع الدولي، وتحاول توسيع عدوانها في المنطقة.

وختم المجلس بالتأكيد على وقوفه مع الجيش العربي السوري خلف قائده السيد الرئيس بشار الأسد، كما يتقدم من الشعب الإيراني الشقيق بخالص العزاء والرحمة للشهداء.