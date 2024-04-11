الحزب الديمقراطي المعارض في كوريا الجنوبية يفوز بالانتخابات البرلمانية

سيئول-سانا

أظهرت النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية في كوريا الجنوبية فوز أحزاب المعارضة في مقابل خسارة قاسية للحزب الحاكم.

وحسب وكالة فرانس برس كان الرابح الأكبر الحزب الديمقراطي المعارض الذي يتزعمه لي جاي ميونغ، والذي حصد مع حزب حليف 174 مقعداً مقارنة بـ 156 في المجلس المنتهية ولايته.

كما استغل حزب (إعادة بناء كوريا) الذي تأسس حديثاً بقيادة وزير العدل السابق تشو كوك الاستياء من الحزبين الرئيسيين للحصول على 12 مقعداً، في حين تراجعت مقاعد حزب (قوة الشعب) الحاكم الذي يتزعمه الرئيس يون سوك يول مع حلفائه من 114 إلى 108 مقاعد فقط في البرلمان.

وبعد ظهور النتائج تعهد الرئيس الكوري الجنوبي بإجراء إصلاحات في الحزب الذي قدم أمينه هان دونغ هون استقالته، بينما عرض رئيس الوزراء هان داك سو ومجموعة من كبار مساعدي الرئيس التنحي أيضاً.

وتمهد نتيجة الانتخابات البرلمانية الطريق أمام جمود تشريعي خلال السنوات الثلاث المتبقية التي سيواجه فيها الرئيس يون معارضة قوية وقادرة على عرقلة سياساته.