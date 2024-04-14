إيران تبدأ حقها المشروع في الردّ… استهداف مواقع هامة للعدو الصهيوني في عمق الأرض المحتلة

طهران- نيويورك- الأرض المحتلة-تقارير

بعد طول انتظار وحبس للأنفاس من العالم كله، وخاصةً من الكيان الصهيوني المستنفر مع داعمته الأولى أمريكا، بدأ الردّ الإيراني على جريمة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف قنصليته في دمشق.

وفي السياق، استهدف الحرس الثوري الإيراني مواقع للعدو في الأرض المحتلة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وقالت قيادة حرس الثورة الإسلامية في إيران في بيان: رداً على جرائم الكيان الصهيوني العديدة، بما في ذلك الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق واستشهاد مجموعة من القادة والمستشارين العسكريين في سورية، أطلقت القوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف محدّدة داخل الأراضي المحتلة، مشيرةً إلى أن أهدافاً عسكرية مهمة للجيش الإرهابي الصهيوني تم تدميرها في الأراضي المحتلة، وإلى أن العملية تمت بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وتحت إشراف هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وبدعم ومساندة وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة.

وعلى الصعيد السياسي، جدّدت إيران التأكيد بأنها مارست حقها الأصيل بالدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مشيرةً إلى أنها لن تتردد في اتخاذ المزيد من التدابير الدفاعية لحماية مصالحها المشروعة ضد أي أعمال عدوانية، كما اعتبرت كل من بعثتها الدائمة لدى مجلس الأمن وخارجيتها، أن لجوء إيران إلى اتخاذ تدابير دفاعية في ممارسة حق الدفاع عن النفس يظهر النهج المسؤول الذي تتبعه تجاه السلام والأمن الإقليميين والدوليين في وقت يشهد العالم فيه الأعمال غير القانونية والإبادة الجماعية التي يقوم بها كيان الفصل العنصري الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني واستمرار العدوان المتكرّر لهذا الكيان ضد الحكومات المجاورة وإشعال النار في المنطقة وخارجها.

كذلك أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن ردّ إيران سيكون أقوى وأكثر حسماً إذا قام الكيان الصهيوني بعدوان مرة أخرى، وذلك في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة مجلس الأمن الدولي فانيسا فريزر، لافتاً إلى أن فشل مجلس الأمن في القيام بواجباته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين سمح للكيان الصهيوني بانتهاك الخطوط الحمراء والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وهو ما أدى إلى تصعيد التوتر في المنطقة، كما أكد موقف بلاده الثابت بأنها لا تسعى إلى تصعيد التوترات أو الصراعات في المنطقة.

وفي بيانٍ ثانٍ له، عاد الحرس الثوري الإيراني إلى تحذير الحكومة الأمريكية من مغبّة أي دعم أو مشاركة بالإضرار بمصالح إيران، لافتاً إلى أن ذلك سيؤدي إلى ردّ حاسم؛ فأمريكا هي المسؤولة عن أفعال هذا الكيان الصهيوني الخبيث وعليها أن تتحمل عواقب تلك الأفعال إذا لم يتم كبح جماح هذا النظام الذي يقتل الأطفال.