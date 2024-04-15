بيرو: أحد مواطنينا هو أكبر معمر في العالم حالياً

قال مسؤولون حكوميون في بيرو إن أكبر معمر في العالم حالياً هو أحد مواطنيها ويدعى مارسيلينو أباد، إذ يبلغ من العمر 124 عاماً. وقالت الحكومة إن أباد المولود في عام 1900 من منطقة هوانوكو بوسط بيرو وإنه أكبر سناً من أكبر معمر في العالم تسنى التحقق من عمره على نحو مستقل. حيث تم الاحتفال بعيد ميلاده ال124 في الخامس من نيسان الحالي.

وأعلنت السلطات البيروفية أنها تساعد أباد في التقدم إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية للتحقق بشكل مستقل من عمره.

وتدرج موسوعة غينيس للأرقام القياسية حالياً أكبر رجل على قيد الحياة، وهو بريطاني يبلغ من العمر 111 عاماً حصل على اللقب هذا الشهر بعد وفاة رجل فنزويلي كان يبلغ من العمر 114 عاماً. وتبلغ أكبر امرأة على قيد الحياة من العمر 117 عاماً في حين أن أكبر شخص تم التحقق من عمره على الإطلاق بلغ 122 عاماً.

وعاش أباد، الذي ولد في بلدة تشاغلا الصغيرة، بعيداً عن الأنظار حتى وصلت إليه سلطات الحكومة البيروفية في عام 2019، واستخرجت له بطاقة هوية وأقرت له معاشاً تقاعدياً. ونقل بيان صادر عن برنامج التقاعد عن أباد قوله إن من أسرار حيويته اتباع نظام غذائي غني بالفواكه، ولحم الضأن. كما اعتاد أباد أيضاً مضغ أوراق الكوكا، وهو تقليد في مجتمعات جبال الأنديز في بيرو. ويعيش الآن في دار للمسنين حيث أقيم احتفال خاص بمناسبة عيد ميلاده هذا الشهر.