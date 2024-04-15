تجربة أولى لكرة حطين مع الكادر الجديد قبل الامتحان الأهم

اللاذقية- خالد جطل

بعد تخبّطات ونتائج متباينة يعود فريق حطين من جديد إلى الدوري الكروي الممتاز بمباراة ستجمعه مع ضيفه الحرية الجريح وأول الهابطين للدرجة الأولى.

المباراة في ظاهرها قد تبدو سهلة لأصحاب الأرض، لكنها على أرض الواقع ستكون صعبة كون الحرية لم يعد لديه ما يخسره ما سيجعله يلعب بلا ضغوط، كما أن الحرية ورغم تأخره على سلم الترتيب إلا أنه كان يقدّم عروضاً لا تتناسب وموقعه، وعليه فالمباراة ستكون امتحاناً للكادر الفني الجديد بقيادة الكابتن أحمد عزام ومساعديه قبل الدخول في منافسات الكأس.

مساعد مدرّب حطين أحمد حاج محمد أكد لـ”البعث” أن المباراة تأتي بتوقيت مثالي لفريقه أمام الحرية الذي سيسعى لتحسين صورته وتأكيد أنه فريق يقدم عروضاً جيدة، مبيناً أنه رغم الفوارق بين الفريقين بلغة الأرقام وفنياً وبدنياً إلا أن المباراة لن تكون سهلة.

وأضاف حاج محمد: بعيداً عن المنافس فإننا نعتبر المباراة بوابة لإعادة الثقة للاعبينا وطموحنا وهدفنا إعادة البسمة والفرح لجماهيرنا وتجديد ثقته بنا وباللاعبين، كجهاز فني جديد، ومنذ تولي المهمة نقوم بالعمل لتجهيز الفريق لما بعد لقاء الحرية، حيث ستكون مباراة نصف نهائي الكأس مع الوحدة امتحاناً حقيقياً لنا، وسنعمل لتقديم أفضل ما لدينا لإسعاد جماهيرنا الوفية والغالية على قلوبنا.

الجدير ذكره أن إدارة حطين كانت قد تعاقدت مع الكابتن أحمد عزام ليخلف الكابتن عمار ياسين بقيادة فريق الرجال لما تبقى من عمر الدوري ومنافسات الكأس، حيث سيواجه الفريق الوحدة في نصف نهائي الكأس ذهاباً وإياباً، فيما تبقت له ثلاث مباريات بالدوري مع الحرية والوثبة وجبلة.