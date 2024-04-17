الكونغرس الأمريكي يبدأ إجراءات لعزل وزير الأمن الداخلي

وذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية أن الإجراء يحدّد لأعضاء مجلس الشيوخ دور المحلفين، فيما سيتم تمثيل الادعاء من قبل أعضاء الكونغرس المنتدبين إلى مجلس الشيوخ.

وأشارت الشبكة إلى أنه إذا تمت الموافقة من جانب مجلس النواب ومجلس الشيوخ بكامل قوامهما على سحب الثقة، فسيصبح مايوركاس أول وزير أمريكي منذ ما يقرب من 150 عاماً يتم عزله من منصبه بهذه الطريقة.

وكان مجلس النواب الذي يقوده الحزب الجمهوري صوت على عزل مايوركاس في محاولته الثانية خلال شهر شباط الماضي، وألقى باللائمة عليه في التدفق القياسي للمهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الجنوبية للبلاد.