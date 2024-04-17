رئيس مجلس الشعب لوفد قضائي إيراني: أهمية التنسيق بين البلدين على المستويات كافة
دمشق-سانا
أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ عمق العلاقات التاريخية المتجذرة التي تجمع سورية وإيران، مشيراً إلى تطابق المواقف في دعم القضايا المشتركة.
وشدّد صباغ خلال لقائه كاظم غريب آبادي نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له، والذي يزور سورية للمشاركة في اجتماعات اللجنة القضائية المشتركة السورية العراقية الإيرانية في دمشق، على تجذر العلاقات التاريخية والمتجددة التي تجمع بين البلدين الصديقين على الدوام، لافتاً إلى أهمية التنسيق على كافة المستويات، ولا سيما في المجال البرلماني وتبادل الوفود والخبرات بين المجلسين والتنسيق في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، إضافة إلى وحدة وتطابق المواقف السورية والإيرانية في دعم قضاياهما المحقة وصولاً إلى تحقيق النصر النهائي.
من جانبه أشار غريب آبادي إلى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين التي تمتد لسنوات طويلة وتتعمق وتتزايد بشكل متتابع ومستمر، وإلى مواقف سورية الثابتة إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً أن إيران تقف إلى جانب سورية في تصديها لقوى الشر والعدوان والإرهاب.
… المقداد لغريب آبادي: سورية تقف إلى جانب إيران
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد وقوف سورية إلى جانب إيران في مواجهتها للاعتداءات الصهيونية المستمرة، وإدانتها للعدوان الغادر الذي طال مبنى قنصليتها في دمشق.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور المقداد لآبادي والوفد المرافق له.
وشدّد الوزير المقداد خلال اللقاء على حق إيران في الدفاع عن نفسها في مواجهة ممارسات كيان الاحتلال الهمجية المنافية للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ومن خلفه داعموه من الدول الغربية وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية التي ثبت زيف وكذب ما تروج له باسم النظام الدولي القائم على القواعد.
كما رحّب الوزير المقداد بالتعاون القائم بين الهيئات القضائية في البلدين، وضرورة تضافر الجهود لمواصلة وتعزيز هذا التعاون على المستويات كافة.
من جانبه، أعرب غريب آبادي عن تقديره لمواقف سورية الثابتة والداعمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً وقوف البلدين معاً في مواجهة كيان الاحتلال الإسرائيلي لإفشال مخططاته في المنطقة، لافتاً إلى ضرورة تعزيز التعاون المشترك في كل المجالات، بما في ذلك المجالان القضائي والقانوني.
حضر اللقاء من الجانب السوري بسام الصباغ نائب وزير الخارجية والمغتربين، وأيمن رعد معاون وزير الخارجية والمغتربين، ومن الجانب الإيراني أعضاء الوفد المرافق لغريب آبادي والسفير حسين أكبري سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق.