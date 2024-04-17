بوتين يؤكد استعداد روسيا للتعاون مع الدول الأفريقية لمواجهة انتشار أوبئة جديدة

كمبالا-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده للتعاون مع دول أفريقيا في بناء إمكاناتها الطبية والتكنولوجية والعلمية لمواجهة أي أوبئة عالمية جديدة تهدد القارة السمراء.

ونقل موقع آر تي عن بوتين قوله في كلمة أمام المشاركين في المؤتمر الدولي الروسي الأفريقي الأول لمكافحة الأمراض المعدية ألقتها نيابة عنه رئيسة هيئة “روس بوتريب نادزور” آنا بوبوفا: إنه “ما زال التهديد بخطر ظهور أوبئة جديدة وانتشار الأمراض الخطيرة المعروفة أمراً حتمياً ويمثل تحدياً للقارة الأفريقية بشكل خاص، لذا فإن روسيا مستعدة لتعاون أكثر نشاطاً من أجل تسريع بناء الإمكانات الطبية والعلمية والتكنولوجية لحماية سكان القارة السمراء”.

وأشار الرئيس الروسي إلى أهمية برنامج مساعدة البلدان الأفريقية في مجال الصحة والصحة الوبائية الذي أطلقته روسيا عام 2023 والذي ينص على توفير عشرة مختبرات متنقلة على مستوى عال من الحماية البيولوجية، وتدريب أكثر من 350 متخصصاً أفريقيا، إضافة إلى سلسلة من الأبحاث العلمية المشتركة.

وتنظم هيئة الخدمة الفيدرالية لمراقبة حماية المستهلك ورفاهية الإنسان في روسيا “روس بوتريب نادزور” بالتعاون مع وزارة الصحة في جمهورية أوغندا هذا المؤتمر في الفترة من الـ 17 وحتى الـ 19 من نيسان في العاصمة الأوغندية كمبالا بحضور نحو 150 مشاركاً من 18 دولة أفريقية، ومن جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية ومن منظمات دولية عديدة.