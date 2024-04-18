إعلام العدو يؤكد تعرض قاعدتي نيفاتيم ورامون ومفاعل ديمونة لأضرار إثر الردّ الإيراني

الأرض المحتلة-سانا

كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن ما ذكره جيش الاحتلال عن صد الهجوم الإيراني غير صحيح، مشيرة إلى أن قاعدتي نيفاتيم ورامون الجويتين ومفاعل ديمونة النووي في منطقة النقب جنوب فلسطين المحتلة تعرضوا لأضرار واضحة بسبب الصواريخ الإيرانية.

وأوضحت الصحيفة في تقرير اليوم نقلاً عن باحثين أن صور أقمار صناعية أظهرت إصابة واحدة على الأقل في أحد مباني المفاعل النووي في ديمونة، وإصابتين في محيطه.

وأشار الباحثون إلى أن تحليل مقطع فيديو حول قاعدة نيفاتيم في النقب يظهر 4 إصابات جراء سقوط صواريخ وليس شظايا صواريخ اعتراضية، كما زعم جيش الاحتلال. ولفت الباحثون إلى أن تحليل مقطع فيديو آخر أظهر 5 إصابات في قاعدة رامون الجوية في النقب جنوب فلسطين المحتلة.

وكانت القوات المسلحة الإيرانية استهدفت بواسطة عشرات الصواريخ والطائرات بدون طيار أهدافاً للعدو الإسرائيلي داخل الأراضي المحتلة رداً على جريمة استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران مارست حقها الأصيل بالدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن أي اعتداء جديد على مصالح إيران سيقابل برد فوري وحاسم.