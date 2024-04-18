استقالة إدارة نادي تشرين والأسباب مادية

اللاذقية – خالد جطل

وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي في اللاذقية على استقالة إدارة نادي تشرين برئاسة مهدي بدور، حيث كانت الاخبار الواردة من النادي غير سارة حيث رفض لاعبو فريق كرة القدم حضور الحصة التدريبية ليوم الاثنين احتجاجاً على سوء التعامل معهم مادياً وعدم دفع المستحقات الخاصة بهم.

وكان مدرب تشرين الكابتن ماهر البحري قد شن هجوماً على إدارة النادي عقب تعادل الفريق مع أهلي حلب بداية الأسبوع الجاري، حيث وصف المستقبل القادم لنادي تشرين بالخطير والغير السار حيث يتغيب عدد من اللاعبين عن التدريبات ما أثر علئ الحالة الفنية والبدنية ما جعل المهمة صعبة على المدرب لعدم قدرته على ممارسة دوره بشكل صحيح.

ما يجري في تشرين دفع البحري لتشبيه واقع الفريق بفريق أحياء شعبية بعد أن كان فريقاً يمتلك شخصية البطل وهو الذي نال اللقب لثلاثة مواسم متتالية، لكن واقع الفريق سيء دون أدنى مقومات الفريق النجاح.

ويعتبر تشرين من أكثر أندية القطر جماهيرية ويمتلك مجموعة متميزة من اللاعبين بمختلف المراكز ، لكن النادي كان يعاني من أزمات مالية متتالية منذ فترة طويلة دفعت إلى إهمال لعبة كرة السلة للرجال والسيدات، بعد أن شهدت اللعبة تطوراً ملحوظاُ خاصة فريق السيدات الذي نافس على الألقاب.