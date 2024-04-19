الصين تعارض بقوة الإجراءات التقييدية الأميركية الجديدة على منتجاتها من الصلب والألمنيوم

ونقلت وكالة شينخوا عن وزارة التجارة الصينية قولها في بيان: “إن الإجراءات الجديدة التي قد تؤدي إلى زيادة الرسوم الجمركية على هذه المنتجات إلى ثلاثة أضعاف تعد نموذجاً لإجراءات أحادية، وهي قائمة تحت ذرائع واتهامات أميركية للصين لا أساس لها من الصحة”.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن الولايات المتحدة تمضي قدماً في الطريق الخاطئ، حيث تجاهلت النظام الاقتصادي والتجاري الدولي والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية، وقامت بتسييس هذه القضايا وأساءت استخدام ما يسمى إجراء مراجعة الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 وطالبت علانية بإجراء تعديلات تعسفية على الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصينية.

وأضافت الوزارة: إن هذه الخطوة لن تساعد في حل المشكلات التي تواجهها الصناعات المحلية الأميركية، وإن الإجراء الأميركي المتمثل في ممارسة الضغط على الدول الأخرى لتقييد المنتجات الصينية سيقوض بدرجة أكبر أمن واستقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية.

ودعت الوزارة واشنطن إلى مواجهة مشاكلها الخاصة، والتوقف عن رفع الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية وإلغاء الرسوم الجمركية الإضافية التي تم فرضها على الصين فوراً، مشيرة إلى أن الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها.