المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية فجر اليوم تجمعاً لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع “الراهب” بقذائف المدفعية. ‏

وجاء في بيان للمقاومة: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة، ‌‌‌‏استهدف ‏مقاتلو المقاومة عند الساعة الواحدة فجراً تجمعاً لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية”.

واستهدفت المقاومة اللبنانية أمس عدة مواقع وتجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي وأوقعت إصابات في صفوفهم.