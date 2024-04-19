المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب
بيروت-سانا
استهدفت المقاومة اللبنانية فجر اليوم تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع “الراهب” بقذائف المدفعية.
وجاء في بيان للمقاومة: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة، استهدف مقاتلو المقاومة عند الساعة الواحدة فجراً تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية”.
واستهدفت المقاومة اللبنانية أمس عدة مواقع وتجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي وأوقعت إصابات في صفوفهم.