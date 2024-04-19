إيران: دفاعاتنا تعاملت مع أهداف محتملة في بعض النقاط… والمنشآت النووية آمنة

طهران-سانا

أعلنت وكالة “إرنا” الإيرانية للأنباء أنه تم تفعيل نظام الدفاع الجوي في بعض النقاط من إيران صباح اليوم للتعامل مع بعض الأهداف المحتملة، مؤكدةً أن المنشآت النووية في أصفهان آمنة ولا صحة لما يتم تداوله عن وقوع حوادث فيها.

وأوضحت الوكالة أنه تشير التقارير من جميع أنحاء البلاد إلى أنه حتى الآن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو انفجارات واسعة النطاق سببها تهديدات جوية، كما أظهرت التحقيقات الميدانية في مدينة أصفهان أن المنشآت المهمة فيها وخاصة النووية تتمتع بأمن تام، ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث فيها.

بدوره قال القائد العسكري في الجيش الايراني بمدينة أصفهان العميد ميهن دوست في تصريح: “الصوت العالي نسبياً الذي سمع شرق المدينة مرتبط بإطلاق المضادات الجوية النار على أجسام مشبوهة، ولم نتعرض لأي حوادث أو أضرار ناجمة عن ذلك”.

وتشير الصور التي تم التقاطها من قبل المواطنين إلى تفعيل الأنظمة الدفاعية في بعض أنحاء البلاد، والتي تعمل كأنظمة دفاع نقطية ضد التهديدات على ارتفاعات منخفضة جداً، ونشاطها طبيعي تماما في حالة التأهب بنسبة مئة بالمئة.

من جانبها، أعلنت شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية أن جميع الرحلات الجوية في البلاد عادت إلى طبيعتها، موضحةً أن بعض الرحلات الجوية في مطاري الإمام الخميني ومهر آباد والتي تم تأجيلها أو تعليقها صباح اليوم عادت إلى وضعها السابق.