المقداد يبحث مع نظيره الصربي تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط ووسط أوروبا

دمشق-سانا

تلقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد اليوم اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية جمهورية صربيا إيفيتسا داتشيتش بحثا خلاله تطورات الأوضاع في منطقتي الشرق الأوسط ووسط أوروبا.

وأكد الوزيران استمرار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومواصلة التنسيق في المحافل الدولية.

كما أعرب داتشيتش عن شكره وتقديره لما تقدمه سورية من دعم للقضايا العادلة لجمهورية صربيا في الأمم المتحدة، مؤكداً في الوقت نفسه دعم بلاده لسورية ولقضاياها.