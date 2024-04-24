جنوب إفريقيا تطالب بفتح تحقيق عاجل بمقابر غزة الجماعية .. جامايكا تعترف رسمياً بدولة فلسطين

الأرض المحتلة-عواصم – تقارير

تتواصل الدعوات الدولية لاتخاذ الخطوات القانونية الرادعة لمعاقبة الكيان الصهيوني على جرائم الإبادة غير المسبوقة في التاريخ الحديث التي يرتكبهتا بحق مدنيي غزة والضفة.

وقد دعت جنوب إفريقيا المجتمع الدولي إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في قطاع غزة عقب انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من بعض المناطق، حيث أوضحت وزارة العلاقات الدولية أن المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في مستشفيي ناصر والشفاء في القطاع بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي منهما تثير الرعب، مشيرة إلى أن “إسرائيل” التي تواصل حربها على غزة، وتتجاهل قرارات محكمة العدل الدولية وتظل دون عقاب رغم أن الأدلة المتعلقة بعمليات القتل الجماعي التي ارتكبتها ضد المدنيين تشير إلى جرائم حرب وإبادة جماعية.

كما دعت جنوب إفريقيا المحكمة إلى إطلاق تحقيق شامل ومحايد في هذه القضية وفقاً لمعايير القانون الدولي للكشف عن الحقائق وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، بينما قالت البعثة الدبلوماسية الدائمة لإيران في منظمة الأمم المتحدة في حسابها على منصة إكس: إنه “على مدى 200 يوم تستمر حرب الإبادة الجماعية التي يشنها المتطرفون الصهاينة ضد الفلسطينيين الأبرياء مع الإفلات من العقاب… قتل كيان الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن أكثر من 14 ألف طفل ويستمتع بذلك تماماً وسط صمت دولي مستمر”، داعية إلى تحرك عاجل لوقف هذه الجرائم.

وعلق المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي على الدعم المالي الأمريكي المتجدد للكيان الإسرائيلي بالقول: إن الفجوة العميقة بين المسؤولين الصهاينة والرأي العام في الغرب لا يمكن إنكارها بعد الآن بعد رفض الشعوب الغربية لاستمرار الدعم لكيان الاحتلال مقابل إصرار الحكومات على تقديم المزيد من هذا الدعم”.

وبالتكامل مع تلك الخطوات، أعلنت جامايكا الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، انطلاقاً من التزامها القوي بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، حيث أكدت وزيرة خارجيتها عقب مداولات في مجلس وزراء بلادها: “من خلال الاعتراف بدولة فلسطين تعزز جامايكا دعوتها نحو التوصل إلى حل سلمي”، موضحةً أن القرار يتماشى مع التزام جامايكا القوي بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تسعى إلى توليد الاحترام المتبادل والتعايش السلمي بين الدول.

وجددت سميث دعم جامايكا لوقف فوري لإطلاق النار وزيادة إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وخاصة إلى النساء والأطفال الذين يعانون يومياً.

وباعتراف جامايكا يرتفع عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إلى 142 دولة.

في الأثناء، أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه بعد مرور 200 يوم على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أصبح نصف سكان القطاع يعانون الجوع.

ميدانياً.. أعلنت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 6 مجازر في غزة وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 79 شهيداً و86 جريحاً، مؤكدةً أن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 201 على القطاع ارتفع إلى 34262 شهيداً و77229 جريحاً، في حين أعلن الدفاع المدني في غزة انتشال جثامين 51 شهيداً من المقبرة الجماعية بساحة مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وبالتوازي، في الضفة الغربية المحتلة أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على أحد حواجزها قرب القرية الرصاص على شابة 20 عاماً وتركتها تنزف ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليها، ما أدى إلى استشهادها كما قامت باحتجاز جثمانها.