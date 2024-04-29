29-أبريل-2024
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أخبارصحيفة البعث

العدو الإسرائيلي يواصل قصف بلدات ومناطق جنوب لبنان

بشار المحمد

بيروت-سانا    

واصل العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاته على المناطق الحدودية في جنوب لبنان، وقصف أطراف بلدتي علما الشعب والناقورة في القطاع الغربي مع إطلاق القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولاً حتى مشارف بلدات زبقين وياطر وكفرا.

وحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، فإن أضراراً جسيمة طالت الممتلكات والمزروعات والبنى التحتية والمنازل في بلدات طيرحرفا ومروحين والناقورة وجبل بلاط بعد أن قصفها الطيران الإسرائيلي بالصواريخ قبل منتصف الليل.

كما تعرضت المنازل والممتلكات والمزروعات في بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط لأضرار كبيرة بعد غارة هي الأشد حيث سمع صوتها في أرجاء الجنوب.

واستمر الطيران الاستطلاعي الصهيوني بالتحليق فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق في الجنوب، وأطلقت رشاشات العدو الثقيلة نيرانها باتجاه مراكب الصيادين في ميناء الناقورة البحري.

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