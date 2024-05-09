للمرة الأولى .. سورية تستضيف أولمبياد المعلوماتية الدولي للفرق المدرسية غداً

تستضيف سورية للمرة الأولى أولمبياد المعلوماتية الدولي للفرق المدرسية بدورته السابعة لموسم 2024 والذي ستنطلق منافساته غداً، وتستمر ثلاثة أيام.

وأوضحت هيئة التميز والإبداع في بيان أن عشرين فريقاً مدرسياً يشاركون في هذا الأولمبياد “عن بعد” من 10 دول تضم (سورية وإيطاليا وهنغاريا ورومانيا ومصر) من الدول الأعضاء و (أرمينيا وبلغاريا وباكستان وسلوفاكيا وإيران)، بصفة ضيف.

ولفتت الهيئة إلى أن أولمبياد المعلوماتية للفرق يتضمن عدة مراحل، تبدأ بتقدم الفرق المدرسية إلى منافسات برمجية تنتهي بالتأهل إلى التصفيات النهائية الوطنية لتمثل الفرق الفائزة بالمراكز الأولى بلدانها في المسابقة الدولية.

ويحق للدول الأعضاء المشاركة بـ 3 فرق، أمّا الدول المشاركة بصفة ضيف فيحقّ لها المشاركة بفريق واحد فقط ، بينما يحقّ لسورية المشاركة بـ 5 فرق كونها الدولة المستضيفة للمسابقة ممّن احتلّوا المراكز الأولى في مرحلة التصفيات النهائية الأولى.

ويعد أولمبياد المعلوماتية الدولي للفرق المسابقة العلمية الشبابية الأهم عالمياً على مستوى طلبة المدارس منذ انطلاقته عام 2017، فيما بدأت المشاركة السورية فيه من عام 2022 وسرعان ما حققت سورية الحضور اللافت ونالت الثقة الدولية بالحضور والتنظيم عبر إدارة الأولمبياد العلمي في هيئة التميز والإبداع.