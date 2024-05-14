دراسة صادمة تربط 32 نوعاً من الأورام الخبيثة بالسمنة

وجدت دراسة ضخمة أن السمنة يمكن أن تؤدي إلى إصابة 4 من كل 10 حالات بالسرطان.

وتقول الدراسة إن السمنة يمكن الآن ربطها بـ 32 نوعاً من الأورام، وهي زيادة عن الأنواع الـ13 السابقة المعروفة بأن السمنة تلعب دورا فيها التي حددتها الوكالة الدولية لأبحاث السرطان في عام 2016.

ووفقاً لهذه الدراسة، حذر الخبراء من أن النتائج تظهر أن الأمة تواجه “قنبلة موقوتة مدمرة”.

وتتبعت الدراسة الرائدة التي أجرتها “جامعة لوند” في السويد 4.1 مليون شخص لمدة تصل إلى 45 عاماً. وتم تشخيص 332501 حالة إصابة بالسرطان خلال فترة الدراسة. وكان هناك صلة بين الوزن الزائد والسرطان في 40% من الحالات.

وتشير النتائج إلى أن نحو 4 من كل 10 حالات من السرطان يمكن أن تغذيها السمنة بشكل عام.

وتؤكد الدراسة الجديدة التي سيتم تقديمها في المؤتمر الأوروبي للسمنة في البندقية، أن هذه السرطانات الـ13، بما في ذلك الثدي والأمعاء والرحم والكلى، يمكن أن تكون ناجمة عن السمنة.

كما تم تحديد 19 نوعاً آخر من السرطانات المرتبطة بالسمنة للمرة الأولى، بما في ذلك سرطان الجلد الخبيث، وأورام المعدة، وسرطانات الأمعاء الدقيقة والغدة النخامية، بالإضافة إلى أنواع من سرطان الرأس والرقبة، وسرطان الفرج وسرطان القضيب.