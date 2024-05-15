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15-مايو-2024
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العدد 17665 الأربعاء 15-5-2024
نشرة الإعلانات العدد 1149 / الخميس 16-5-2024 / 15 صفحة
بمشاركة سورية… انعقاد الحلقة الدراسية للجنة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار في فنزويلا
البحرين تعلن استئناف الرحلات الجوية المنتظمة مع سورية
“شباب البعث صوت الحوار وصانع التجديد” في ملتقى البعث للحوار بفرع جامعة تشرين
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العدد 17665 الأربعاء 15-5-2024
15-مايو-2024
العدد 17665 الأربعاء 15-5-2024
نشرة الإعلانات العدد 1149 / الخميس 16-5-2024 / 15 صفحة
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