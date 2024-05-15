تاثيرات تغيير المناخ على السلامة والصحة المهنية في ورشة للتأمينات الاجتماعية

دمشق – حياة عيسى

بمناسبةالمؤتمر السنوي للصحة والسلامة المهنية، أقامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال، وغرف صناعة دمشق وريفها، ورشة عمل بعنوان “تاثيرات تغيير المناخ على السلامة والصحة المهنيتين”.

أنس الدبس، معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لشؤون العمل، أشار إلى أهمية هذه الورشة لما لها من أهمية كبيرة من حيث المخرجات التي تسهم في تحقيق تطور في مجال الصحة والسلامة المهنية، لافتاً إلى أن المشرع السوري منح الصحة والسلامة المهنية أولوية مهمة في قانون العمل رقم ١٧ لعام ٢٠١٠، وكذلك قانون التأمينات الاجتماعية حيث تم إفراد مديرية خاصة تهتم بشؤون الصحة والسلامة المهنية، كما تم تشكيل لجنة وطنية للصحة والسلامة المهنية.

وأشار الدبس إلى ضرورة أن تكون مخرجات الورشة نواه حقيقية لتعديل قانون العمل بما يخص الصحة و السلامة المهنية كون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقوم بعملية تعديل قانون العمل رقم ١٧ لعام ٢٠١٠، كما نوه إلى ضرورة اعتماد التحول الرقمي في تطوير الصحة و السلامة المهنية لتطوير نظام التفتيش بما يضمن تقديم التوعية المهنية و الأخلاقية لأرباب العمل لضمان صحة وسلامة العاملين.

من جهته، أكد جعفر سكاف، مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن الورشة تعنى بكافة القوانين والتشريعات العالمية، وخصوصاً في سورية كونها السباقة في المصادقة على كافة نصوص القانون التي تحمي العمال من الأسباب التي تؤثر على عملهم بشكل سلبي.

ولفت إلى أن المأمول من فعالية اليوم توضيح معنى الصحة والسلامة المهنية وتأثيرها الإيجابي عندما يكون العامل بكامل لياقته الصحية ومدى تأثيرها على الإنتاج، مع تعليق الآمال نشر الوعي الثقافي للصحة والسلامة المهنية.