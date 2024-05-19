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19-مايو-2024
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سورية تُعرب عن تضامنها مع إيران وتمنياتها بالسلامة لرئيسي وللمسؤولين الذين كانوا معه
دول عربية وأجنبية تعرب عن تضامنها مع إيران إثر حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة رئيسي
العدد 1767 الأحد 19-5-2024
إصابة ثلاثة أشخاص نتيجة حادثي سير بحمص
نشرة الإعلانات العدد 1152/ الاثنين 20-5-2024 / 14 صفحة
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العدد 1767 الأحد 19-5-2024
19-مايو-2024
العدد 1767 الأحد 19-5-2024
إصابة ثلاثة أشخاص نتيجة حادثي سير بحمص
دول عربية وأجنبية تعرب عن تضامنها مع إيران إثر حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة رئيسي
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