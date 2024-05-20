الصين تضيف شركات أمريكية لقائمة الكيانات غير الموثوقة بسبب بيعها أسلحة لتايوان

بكين-سانا

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم عن إدراج شركات أمريكية كانت باعت أسلحة إلى تايوان إلى قائمة الكيانات غير الموثوقة.

ونقلت وكالة شينخوا عن الوزارة قولها: إن الشركات المذكورة تشمل شركة بوينغ للدفاع والفضاء والأمن وشركة جنرال أتوميكس لأنظمة الطيران وشركة جنرال دايناميكس لاند سيستمز، حيث سيتم حظرها من المشاركة في أنشطة الاستيراد والتصدير المتعلقة بالصين، ومنعها من القيام باستثمارات جديدة في البلاد.

وبينت الوزارة أنه تم حظر مسؤولين تنفيذيين بارزين من الشركات المذكورة دخول الصين، وسيتم إلغاء تصاريح العمل الخاصة بهم وأوضاع الزيارة والإقامة ورفض طلباتهم ذات الصلة، لافتة إلى أنه “يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية السيادة الوطنية للصين وأمنها ومصالحها التنموية”.

وأشارت الوزارة إلى وجود أدلة حول تحايل شركة كابلوجس الأمريكية على لوائح قائمة الكيانات غير الموثوقة، داعية الشركة لاتخاذ إجراءات في أقرب وقت ممكن لضمان عدم نقل أي من السلع والتقنيات والخدمات ذات الصلة المشتراة من الصين إلى الكيانات غير الموثوقة، وتقديم الأدلة الثبوتية ذات الصلة إلى مكتب قائمة الكيانات غير الموثوقة حسب آلية العمل، محذرة في الوقت نفسه الشركة في حال عدم امتثالها لتلك المطالب من اتخاذ إجراءات بحقها وفقاً للقوانين واللوائح.

وأكدت الصين مراراً أن مبيعات الأسلحة تعتبر تدخلاً سافراً في شؤون الصين الداخلية، وتضر بسيادتها ووحدة أراضيها وتنتهك مبدأ صين واحدة وأحكام البيانات المشتركة الثلاثة الصادرة عن الولايات المتحدة والصين.