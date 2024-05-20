صباغ يبحث مع مدير عام “الطاقة الذرية” التعاون القائم بين سورية والوكالة

فيينا-سانا

بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ مع رافائيل ماريانو غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا اليوم التعاون القائم بين سورية والوكالة في عدد من المجالات، من بينها دعم اللجنة الوطنية السورية لمكافحة السرطان.

كما ناقش صباغ وغروسي بحضور الدكتور إبراهيم عثمان المدير العام لهيئة الطاقة الذرية السورية، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال المؤتمر الدولي لـ “الأمن النووي، تشكيل مستقبل icons 2024″، سبل تعزيز الدعم الفني المقدّم لسورية من قبل الوكالة وخاصة بناء القدرات وتأهيل الكوادر.

وأعرب نائب وزير الخارجية عن تقديره للجهود التي بذلتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التحضير الجيد لأعمال المؤتمر الدولي للأمن النووي، وكذلك في تقديم الدعم والمساعدة للدول الأعضاء.

وكانت بدأت في وقت سابق اليوم أعمال المؤتمر الوزاري للأمن النووي بمشاركة 130 دولة بينها سورية، ويناقش المؤتمر قضايا الأمن النووي وأهمها منع وصول المواد النووية والمشعة إلى أيدي التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن النووي، بما في ذلك من خلال رفع مستوى الوعي بشأن هذه المسألة المهمة، وتبادل التجارب والخبرات بين الدول الأعضاء.