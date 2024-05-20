وقفة احتجاجية في دمشق تنديداً بجرائم الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين

دمشق-سانا

نظمت فصائل المقاومة الفلسطينية ولجان الدفاع عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني اليوم وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدمشق، تنديداً بالجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونه، ونصرة ودعماً لصمودهم.

وطالب المشاركون في مذكرة تم تسليمها إلى بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلين كافة والكشف عن أوضاعهم المأساوية، وإنقاذ حياتهم بما تكفله اتفاقية جنيف الثالثة، والضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عن جثامين الأسرى الشهداء، وزيارة السجون التي يرتكب فيها الاحتلال إجراءات قمعية بحق الأسرى.

وشدد المشاركون على ضرورة التدخل الدولي لوقف الإعدامات الميدانية بحق الأسرى في سجون الاحتلال، حيث استشهد منذ السابع من تشرين الأول عشرات الأسرى نتيجة الإهمال الطبي أو الإعدامات الميدانية كالشهيد الأسير خضر عدنان بطل الأمعاء الخاوية، والأسير الشهيد وليد دقة شهيد الإهمال الطبي، والدكتور الطبيب عدنان البرش رئيس قسم العظمية في مشفى الشفاء.

وبعد تسلم المذكرة أشار رئيس البعثة في سورية ستيفان ساكاليان في تصريح للصحفيين إلى أن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار ما ورد في المذكرة، وستعمل على مشاركتها مع المعنيين، مؤكداً الاستعداد الدائم لاستقبال جميع الأشخاص والاستماع لهم، والتحرك ضمن مهام اللجنة.