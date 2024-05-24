كنعاني: دور إيران البناء في التفاعلات الإقليمية والدولية مستمر بفضل قيادتها وشعبها

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن كنعاني قوله على صفحته الشخصية في إشارة إلى مراسم تشييع الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي وحسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما: “فقدت إيران رئيسها الشعبي الكفوء والمجتهد ووزير خارجيتها المناضل والنشط .. ولكن في ظل القيادة الحكيمة وشعب إيران العظيم والممتن واليقظ لن يكون هناك انقطاع في الحركة المتنامية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ودورها البناء والفعال في التفاعلات الإقليمية والدولية”.