15 شهيداً على الأقل إثر قصف الاحتلال مناطق متفرّقة في غزة

الأرض المحتلة-سانا

استشهد 15 فلسطينياً على الأقل وأصيب آخرون إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف بناية سكنية بمدينة غزة ومنزلاً في حي الفاخورة غرب مخيم جباليا شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد 15 فلسطينياً على الأقل، بينهم أطفال ونساء وإصابة آخرين.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ 24 الماضية 10 مجازر في قطاع غزة وصل من ضحاياها إلى المستشفيات أكثر من 300 بين شهيد وجريح.

وفي حصيلة غير نهائية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي إلى 35800 شهيد و80200 جريح، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.