دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء محيط دمشــق  

تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري أمس لأهداف معادية في سماء محيط دمشق، وأفاد مصدر عسكري أن الطيران الحربي الإسرائيلي قام من خارج مجالنا الجوي ومن فوق الجولان السوري المحتل باستهداف محيط دمشق بأكثر من موجة من الصواريخ الموجهة وفور اكتشافها تم التصدي لها بكفاءة عالية وتحييد بعضها عن مساره وتدمير أغلبية ما تبقى منها قبل الوصول إلى أهدافها وما يزال التدقيق مستمرا في نتائج العدوان0

وذكر مراسل سانا أن دفاعاتنا الجوية تصدت لدفعة صواريخ معادية قادمة من فوق الجولان السوري المحتل قبل وصولها لأهدافها، مؤكداً أن الصواريخ المعادية فشلت في الوصول إلى أي من المطارات.