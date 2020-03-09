حفل موسيقي لأطفال السويداء

السويداء- رفعت الديك

امتزجت مواهب الأطفال وإبداعاتهم خلال الحفل الموسيقي الذي استضافه مسرح دار الثقافة في السويداء في اللقاء الذي أقيم بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لثورة الثامن من آذار، وتنوعت الفقرات الفنية التي قدمها الأطفال بين القصائد الوطنية والأغاني والدبكات الشعبية من وحي تراث المحافظة والتي تؤكد على حب الوطن وروح الانتماء، والتي أظهرت قدرات الأطفال وإبداعهم في التنقل على خشبة المسرح باقتدار وموهبة جسدتها طريقة تقديم الفقرات الفنية والقصائد الشعرية لأطفال تراوحت أعمارهم ما بين ثلاث وخمس سنوات.

المشرفة على تدريب الأطفال راغدة حمدان أشارت إلى أن اللقاء نتاج شهرين من التدريب على أداء القصائد والرقصات الشعبية التي تتغنى بحب الوطن والفخر والاعتزاز بتضحيات الجيش العربي السوري وانتصاراته على امتداد ساحات الوطن، مؤكدة أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات في تعزيز الروح الوطنية عند الأطفال وتنمية مواهبهم وتوجيهها بالاتجاه الصحيح.

وعبّر الأهالي انطباعاتهم عن الأعمال المقدمة حيث وصفوها بالرائعة والتي تجعلنا نعتز بجيل قادر على التعبير عن حالة وطنية متقدمة مغروسة في داخله، حيث أضفى على الأعمال المقدمة روحا وطابعا خاصا عبر لمسات طفولية عذبة على حد وصفهم.