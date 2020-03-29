تسيير سيارات محملة بالخضار والفواكه من أسواق الهال إلى الأرياف ومراكز المدن.. تمديد تعطيل المدارس والمعاهد حتى 16 نيسان والفرصة متاحة حتى ظهر اليوم لتسلم الرواتب

محافظات – البعث – سانا

فيما يدخل حظر التجول حيز التنفيذ يومه الخامس، وضع الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا الآلية التنفيذية لقرار منع تنقل المواطنين بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف داخل المحافظات، مؤكداً أن جميع القرارات التي صدرت منذ بداية تشكيل الفريق تستثني كل ما له علاقة بضمان استمرار القطاع الصحي والعملية الإنتاجية والسماح بحركة الآليات التي تحمل المشتقات النفطية والمواد الغذائية والتموينية بما يضمن توفير حاجة الأسواق المحلية منها في المحافظات كافة.

وكلف الفريق الحكومي خلال اجتماع له أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الوزارات المعنية والمحافظين إصدار التعليمات المواكبة للإجراءات الاحترازية التي تضمن استمرار عمل المؤسسات الخدمية والمنشآت الإنتاجية العامة والخاصة مؤكداً تنفيذ قراره السابق المتعلق بتكليف الاتحادات المعنية تأمين وسائط نقل للعمال إلى المنشآت الإنتاجية وفق مهمات يتم منحها من قبل المحافظين.

وجدد الفريق الحكومي التأكيد على قيام كل وزارة بوضع الآلية المناسبة لدوام العاملين لدى الجهات العامة الخدمية التابعة لها بشكل مناوبات وتأمين وسائط النقل اللازمة لهم والتزام منشآت القطاع الخاص بتوفير الوسائل الوقائية وبيئة العمل المناسبة وشروط الإقامة الصحية للعمال المناوبين.

وتم تكليف وزارة المالية اتخاذ ما يلزم لضمان استلام العاملين في المؤسسات العامة رواتبهم في المناطق الموجودين فيها سواء عن طريق المحاسبين الإداريين أو عن طريق الصرافات الآلية.

وتم تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التنسيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال لإعداد قوائم بأسماء عمال المهن الحرة المتوقفين عن العمل خلال الفترة الحالية ليصار إلى اعتماد آلية الدعم المناسب لهم.

كما تقرر تسيير سيارات محملة بالخضار والفواكه من أسواق الهال في المحافظات إلى الأرياف ومراكز المدن لتأمين متطلبات المواطنين منها وتوفير المحروقات اللازمة لضمان عمل هذه الآليات.

ووافق الفريق المعني على منح الأفران والمطاحن الخاصة وكل المستوردين تسهيلات لاستيراد القمح والطحين اللازم لعملها بالطاقة الإنتاجية القصوى بغض النظر عن المنشأ على أن يتم إلغاء ترخيص الأفران الخاصة التي تتوقف عن الإنتاج خلال هذه المرحلة.

وكلف الفريق الحكومي وزارة الصناعة التنسيق مع اتحاد غرف الصناعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرار المنشآت الإنتاجية وخاصة منشآت إنتاج المواد المعقمة بالعمل بنظام “3 ورديات” كحد أدنى إضافة إلى تكثيف الجهود لضمان استمرار كل المنشآت الإنتاجية العامة بالعمل بطاقتها القصوى وتأمين الدعم اللوجستي والمادي اللازم لها لجهة توفير حوامل الطاقة والمواد الأولية.

استلام الرواتب

وبناء على قرار منع التنقل بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف، دعت وزارة المالية جميع العاملين في الدولة الذين لم يبادروا إلى استلام رواتبهم إلى القيام باستلامها وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم الأحد. ويمكن مراجعة المواقع الإلكترونية للمصارف لمعرفة الصرافات العاملة.

تعطيل المدارس

كما مددت وزارة التربية تعطيل المدارس العامة والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها والمعاهد التابعة لها اعتبارا من 2-4-2020 ولغاية الخميس 16-4-2020.

كما مددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعطيل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والتقانة للمدة نفسها وتأجيل الامتحانات المقررة خلالها (مفتوح والوطنية واللغات) وفق قرار أصدرته الوزارة.

معاهد الرعاية الاجتماعية

وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعليق الدوام في معاهد الرعاية الاجتماعية العامة والخاصة والأهلية للفترة نفسها، باستثناء المعاهد التي تتضمن إقامة داخلية ودور الحضانة الخاصة.

نقل العسكريين

وكانت محافظة دمشق قد سيرت، حتى الساعة 12 من ظهر يوم أمس، 19 باص نقل داخلي و14 بولمان و41 ميكروباص “شبه بولمان” و57 سرفيساً “فان”، من مركز انطلاق العباسيين إلى محافظات إلى محافظات حمص وريفها وحماة وريفها وحلب وطرطوس واللاذقية ودير الزور، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بتأمين وسائط نقل بين المحافظات للعسكريين خلال إجازاتهم وفق الحاجة.

وبين عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات مازن الدباس أنه تم تسيير 3 بولمانات إلى محافظة دير الزور من بين البولمانات المسيرة مؤكداً أن المحافظة مستمرة في تأمين وسائل النقل لتسيير الرحلات على مدار الساعة حتى تأمين جميع العسكريين المسافرين وبشكل يمنع حدوث أي ازدحام.

ولفت الدباس إلى أن جميع الحافلات يتم تعقيمها قبل الدخول إلى مركز الانطلاق واتخاذ الإجراءات الصحية حفاظاً على السلامة العامة.