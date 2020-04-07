إعلان شركة محروقات حمص عن مناقصة للمرة الثانية لاستخدام عمال لعتالة أسطوانات الغاز في قسم الغاز التابع لفرع محروقات حمص / تاريخ النشر 8-4-2020 / رقم الإعلان 114720

 

تعلن شركة محروقات حمص عن إجراء مناقصة لاستخدام عمال لعتالة أسطوانات الغاز في قسم الغاز التابع لفرع محروقات حمص وفق دفتر الشروط الفنية العامة والخاصة المعدة لهذه الغاية و حسب الشروط التالية :

  • التأمينات الأولية / 100000/ ل.س .
  • التأمينات النهائية 10% من قيمة الإحالة .
  • مدة التنفيذ سنة ميلادية بدءاً من أمر المباشرة .
  • يتم الحصول على دفتر الشروط الخاصة من شعبة العقود بالفرع مقابل مبلغ 3000 ل.س .
  • تقدم العروض إلى ديوان فرع محروقات حمص حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق 28/4/2020 .
  • تفض العروض الساعة العاشرة يوم الأربعاء 29/4/2020 .
  • مدة ارتباط العارض بعرضه تسعون يوماً .
  • يطبق على الإعلان أحكام القانون 51 لعام 2004 في كل مايرد عليه النص .

 

 

مدير فرع محروقات حمص

114720

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