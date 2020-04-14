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جريدة البعث

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إعلان تُعلن الشركة السورية للغاز عن مناقصة داخلية للمرة الثانية لتوريد كمية /8/ طن من مادة مانع تآكل أبراج التبريد/تاريخ النشر15-4-2020/رقم الاعلان114751

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إعلان مناقصة داخلية للمرة الثانية

سنداً لأحكام الفصل الثالث من القانون /51/ لعام 2004

تُعلن الشركة السورية للغاز عن مناقصة داخلية للمرة الثانية لتوريد كمية /8/ طن من مادة مانع تآكل أبراج التبريد

ملف رقم 9/2020/د/أ

 – التأمينات المؤقتة : /300,000/ ل.س فقط ثلاثمئة ألف ليرة سورية لاغير. 

– التأمينات النهائية : بنسبة ( 10 % ) عشرة بالمائة من قيمة الإحالة .

– آخر موعد لتقديم العروض : نهاية الدوام الرسمي من تاريخ 11/5/2020 .

– موعد جلسة فض العروض : الساعة الثانية عشرة ظهراً صباحاً من تاريخ 12/5/ 2020 . 

– مدة وبدء التوريد : /ستون يوماً /  تبدأ اعتباراً من تاريخ تبليغ أمر المباشرة .

– مكان التسليم : واصل أرض مستودعات معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى.

– مدة الارتباط بالعرض : / تسعون يوماً / تبدأ من اليوم التالي لآخرموعد لتقديم العروض.

– تقدم العروض إلى الديوان العام للشركة السورية للغاز/ بحمص –  أوتوستراد طرطوس.

– على من يود الاشتراك بهذا الإعلان مراجعة / مديرية العقود والمشتريات / في مقر الشركة بحمص للحصول على دفتر الشروط لقاء دفع مبلغ /5000/ ل.س فقط خمسة آلاف ليرة سورية لا غير .

-كل ما لم يرد عليه نص في هذا الإعلان يرجع فيه إلى أحكام القانون رقم /51/ لعام 2004 ودفتر الشروط الخاص بالملف والمرسوم رقم /450/ لعام 2004.

  لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الشركة على الانترنت www.sgc.gov.sy

 114751

                                                                                             المديـر العـام

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