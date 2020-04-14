إعلان تُعلن الشركة السورية للغاز عن مناقصة داخلية للمرة الثانية لتوريد كمية /8/ طن من مادة مانع تآكل أبراج التبريد/تاريخ النشر15-4-2020/رقم الاعلان114751

إعلان مناقصة داخلية للمرة الثانية سنداً لأحكام الفصل الثالث من القانون /51/ لعام 2004 تُعلن الشركة السورية للغاز عن مناقصة داخلية للمرة الثانية لتوريد كمية /8/ طن من مادة مانع تآكل أبراج التبريد ملف رقم 9/2020/د/أ – التأمينات المؤقتة : /300,000/ ل.س فقط ثلاثمئة ألف ليرة سورية لاغير. – التأمينات النهائية : بنسبة ( 10 % ) عشرة بالمائة من قيمة الإحالة . – آخر موعد لتقديم العروض : نهاية الدوام الرسمي من تاريخ 11/5/2020 . – موعد جلسة فض العروض : الساعة الثانية عشرة ظهراً صباحاً من تاريخ 12/5/ 2020 . – مدة وبدء التوريد : /ستون يوماً / تبدأ اعتباراً من تاريخ تبليغ أمر المباشرة . – مكان التسليم : واصل أرض مستودعات معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى. – مدة الارتباط بالعرض : / تسعون يوماً / تبدأ من اليوم التالي لآخرموعد لتقديم العروض. – تقدم العروض إلى الديوان العام للشركة السورية للغاز/ بحمص – أوتوستراد طرطوس. – على من يود الاشتراك بهذا الإعلان مراجعة / مديرية العقود والمشتريات / في مقر الشركة بحمص للحصول على دفتر الشروط لقاء دفع مبلغ /5000/ ل.س فقط خمسة آلاف ليرة سورية لا غير . -كل ما لم يرد عليه نص في هذا الإعلان يرجع فيه إلى أحكام القانون رقم /51/ لعام 2004 ودفتر الشروط الخاص بالملف والمرسوم رقم /450/ لعام 2004. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الشركة على الانترنت www.sgc.gov.sy 114751 المديـر العـام