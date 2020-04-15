15, نيسان, 2020 - 8:32 صباحًا

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

بعد الصافرة .. الفراغات الخمسة مجدداً

رياضة    90

من جديد وبالرغم من زحمة الإجراءات اليومية المتتالية للتصدي لفيروس كورونا يعود ملف الفراغات الخمسة في نادي الاتحاد إلى واجهة النقاش ، بعد دخول عدة أطراف قانونية داعمة للنادي على خط هذا الملف للوصول إلى صيغة توافقية تنهي هذا الجدل القائم منذ سنوات .

وفيما يوجه البعض أصابع الاتهام إلى رئيس النادي شخصياً بإعادة الملف إلى نقطة البداية ، بعد تجاوزه قرار المكتب التنفيذي بفسخ العقد مع المستثمر لإخلاله ببنود العقد لجهة عدم تسديد الالتزامات المترتبة عليه وعدم تشييد المشروع استنادأ إلى المادتين(7-12) من بنود العقد، وإحالة القضية إلى لجنة تحكيم قضائية لفض النزاع والذي جاء جازماً لصالح المستثمر ، ووفقاً لكل الاجتهادات والمطالعات القانونية ، فإن الحل الودي والتوافقي هو الأنسب لينهي هذه الإشكالية التي مر عليها سنوات بين أخذ ورد دون الوصول إلى نتيجة ، بل على العكس تسببت في هدر الوقت وفي خسارات مالية كبيرة كان بالإمكان تجنبها وإيداعها في صندوق النادي .

على العموم وبعيداً عن التشكيك والاتهامات المتبادلة والهروب من تحمل المسؤولية ، يستحق هذا الملف المزيد من الجهد والعناء لتحقيق الغاية المرجوة من عائدات استثمار الفراغات الخمسة، وبما يتناسب مع الواقع الراهن والأسعار الرائجة.

و لعلنا نتفق أن معادلة الاستثمار في القطاع الرياضي على وجه التحديد تحتاج إلى المرونة والمصداقية و النزاهة ، ولكن في المقابل تحتاج إلى جرأة في القرار وإلى أشخاص حريصين على مصلحة النادي ويملكون الخبرة القانونية الكافية للحيلولة دون الوقوع مجدداً في المحظور ، وقد يكون من المناسب جداً وفي ضوء ما يعانيه ملف الاستثمار الرياضي عموماً من واقع فوضوي ومن شبهات وأخطاء ومشكلات متراكمة ، تشكيل مديريات مستقلة ومختصة في الاستثمار والتسويق الرياضي وفق القوانين الناظمة والمعمول بها وخاضعة للرقابة والمحاسبة بعيداً عن سلطة إدارات الأندية وعن دائرة المنافع الضيقة .

معن الغادري

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