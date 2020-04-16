اعلان/يعلن فرع طرطوس للمؤسسة السورية للحبوب عن رغبته بإجراء مناقصة بالظرف المختوم لشراء كمية /1500/ كغ من الخيوط البوليستر حاجة المطاحن لخياطة أكياس الدقيق والنخالة /تاريخ النشر20-4-2020 /رقم الاعلان135911

اعلان مناقصة بالسرعة الكلية

الجهة المعلنة: فرع طرطوس للمؤسسة السورية للحبوب

نوع الإعلان: مناقصة

التصنيف: شراء خيوط

آخر موعد لتقديم العروض: نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الواقع في 5 / 5 /2020

موعد فض العروض: الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الواقع في 6 / 5 /2020

نص الإعلان: يعلن فرع طرطوس للمؤسسة السورية للحبوب عن رغبته بإجراء مناقصة بالظرف المختوم لشراء كمية /1500/ كغ من الخيوط البوليستر حاجة المطاحن لخياطة أكياس الدقيق والنخالة وفق دفاتر الشروط الفنية والحقوقية والمالية التي يمكن الحصول عليها من الدائرة القانونية في الفرع المذكور

التأمينات الأولية :/ 300000/ل.س

التأمينات النهائية:10% من قيمة العقد

مدة التنفيذ: /15/ يوما” تبدأ من اليوم التالي لتبليغ امر المباشرة

مدة ارتباط العارض بعرضه:/15/يوما” من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تقديم العروض

مدة ارتباط العارض المرشح بعرضه : /30/ يوما” من تاريخ تبليغه احالة التعهد عليه

سعر الاضبارة:/3000/ ل .س

تقديم العروض: الى ديوان فرع طرطوس للمؤسسة السورية للحبوب -شارع المينا-شرق الجمارك

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مدير فرع طرطوس

للمؤسسة السورية للحبوب