اعلان/يعلن فرع طرطوس للمؤسسة السورية للحبوب عن رغبته بإجراء مناقصة بالظرف المختوم لشراء كمية /1500/ كغ من الخيوط البوليستر حاجة المطاحن لخياطة أكياس الدقيق والنخالة /تاريخ النشر20-4-2020 /رقم الاعلان135911
اعلان مناقصة بالسرعة الكلية
الجهة المعلنة: فرع طرطوس للمؤسسة السورية للحبوب
نوع الإعلان: مناقصة
التصنيف: شراء خيوط
آخر موعد لتقديم العروض: نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الواقع في 5 / 5 /2020
موعد فض العروض: الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الواقع في 6 / 5 /2020
نص الإعلان: يعلن فرع طرطوس للمؤسسة السورية للحبوب عن رغبته بإجراء مناقصة بالظرف المختوم لشراء كمية /1500/ كغ من الخيوط البوليستر حاجة المطاحن لخياطة أكياس الدقيق والنخالة وفق دفاتر الشروط الفنية والحقوقية والمالية التي يمكن الحصول عليها من الدائرة القانونية في الفرع المذكور
التأمينات الأولية :/ 300000/ل.س
التأمينات النهائية:10% من قيمة العقد
مدة التنفيذ: /15/ يوما” تبدأ من اليوم التالي لتبليغ امر المباشرة
مدة ارتباط العارض بعرضه:/15/يوما” من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تقديم العروض
مدة ارتباط العارض المرشح بعرضه : /30/ يوما” من تاريخ تبليغه احالة التعهد عليه
سعر الاضبارة:/3000/ ل .س
تقديم العروض: الى ديوان فرع طرطوس للمؤسسة السورية للحبوب -شارع المينا-شرق الجمارك
135911
مدير فرع طرطوس
للمؤسسة السورية للحبوب