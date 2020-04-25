السماح لمؤسسات الصرافة بالعمل خلال أيام السبت

أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً يسمح من خلاله بمعاودة كل مؤسسات الصرافة العمل خلال أيام السبت من كل أسبوع وتعديل دوامها ليصبح من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة بعد الظهر وذلك اعتباراً من صباح اليوم السبت وحتى إشعار آخر من قبل المصرف.

وقال المصرف في تعميم له إنه انسجاماً مع التوجيهات الصادرة مؤخراً عن رئاسة مجلس الوزراء لجهة تعديل أوقات حظر التجول المفروضة يومي الجمعة والسبت خلال شهر رمضان المبارك تم إنهاء العمل بأحكام التعميم رقم 2038/16/ص تاريخ 14-4-2020 وبالتالي تلتزم كل مؤسسات الصرافة بمعاودة العمل خلال أيام السبت من كل أسبوع وتعديل دوام كل مؤسسات الصرافة ليصبح من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة بعد الظهر وذلك اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق لـ 25-4-2020 وحتى إشعار آخر من قبل مصرف سورية المركزي.

وأكد التعميم على ضرورة استمرار الالتزام بما ورد ضمن أحكام التعميم رقم 1632/16/ص تاريخ 15-3-2020 لجهة الإجراءات المطلوبة لضمان صحة وسلامة العاملين والمتعاملين لدى مؤسسات الصرافة وفقاً لخطة الطوارئ المعتمدة من قبل كل مؤسسة حسب الأصول.