إعلان / تعلن الشركة العامة لمصفاة حمص عن إجراء مزايدة علنية داخلية للمرة الاولى وبالسرعة الكلية لاستثمار المسبح في مجمع الانشطة/ تاريخ النشر 10-5-2020 / رقم الإعلان 114817

اعلان مزايدة علنية للمرة الاولى

تعلن الشركة العامة لمصفاة حمص عن إجراء مزايدة علنية داخلية للمرة الاولى وبالسرعة الكلية لاستثمار المسبح في مجمع الانشطة وذلك وفقا لدفاتر الشروط العامة والخاصة والأحكام التالية:

التأمينات المؤقتة: مبلغ مقطوع قدره/10000/ ل . س فقط عشرة الاف ليرة سورية لا غير .

التأمينات النهائية: 10% من قيمة الاحالة

غرامات التأخير: 0.001 واحد بالألف عن كل يوم تأخير .

مدة الاستثمار: أربعة أشهر من تاريخ امر المباشرة

على من يرغب الاشتراك في هذه المزايدة تقديم التأمينات المؤقتة والاوراق الثبوتية المطلوبة في دفتر الشروط الى دائرة الديوان العام ضمن مغلف مغلق

موعد جلسة المزايدة: الساعة العاشرة صباحا من يوم 3 / 6 /2020-مكان الجلسة : شركة مصفاة حمص

تقبل العروض حتى الساعة المحددة للافتتاح جلسة المزايدة

يمكن الحصول على دفتر الشروط من شركة مصفاة حمص-دائرة الديوان العام لقاء مبلغ /2000/ ل.س و يمكن للراغبين بالتقدم لهذه المزايدة مراجعة المصفاة و الاطلاع على المسبح.

تطبق أحكام قانون العقود رقم / 51 /لعام 2004 والمرسوم رقم/450 /لعام2004 في كل ما يتعلق بهذا الإعلان.

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المدير العام