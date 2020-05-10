أكثر من 557 ألف طالب لامتحانات الشهادات العامة 2020  

أنهت وزارة التربية استعداداتها لضمان حسن سير امتحانات الشهادات العامة لدورة 2020 التي بلغ إجمالي عدد الطلاب المسجلين فيها 557348 طالباً وطالبة.

وأوضح مدير الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي أن الطلبة المسجلين لشهادة الثانوية العامة توزعوا على 81157 في الفرع الأدبي منهم 25460 نظامياً و55697 حراً و128870 في الفرع العلمي منهم 84730 نظامياً و44140 حراً.

وأشار فاتي إلى أن عدد التلاميذ المسجلين لشهادة التعليم الأساسي 301145 منهم 249995 نظامياً و51150 حراً كما بلغ عدد طلاب المسجلين في الثانوية المهنية باختصاصاتها التجارية والصناعية والنسوية 39853 منهم 22988 نظامياً و16865 حراً.

وأوضح فاتي ان عدد المتقدمين لامتحانات الإعدادية الشرعية بلغ 4499 تلميذاً وللثانوية الشرعية 1824 طالباً منوهاً بأن نسبة الأحرار في التعليم الشرعي ضئيلة جداً مقارنة بباقي الشهادات إضافة إلى أن نسبة إقبال الطلاب على التسجيل بصفة دراسة حرة في الفرع الأدبي أكثر من ضعف الطلاب النظاميين على عكس الفرع العلمي حيث كان أعداد الطلاب النظاميين أكثر من ضعف الطلاب الأحرار.

أما بالنسبة للطلاب الأحرار في شهادة التعليم الأساسي فقد بين فاتي أن نسبتهم بلغت ما يقارب الـ 20 بالمئة فقط وهذا يؤكد التزام التلاميذ في سن التعليم الإلزامي الالتحاق بالمدرسة.

وفيما يتعلق بالمراكز الامتحانية أوضح فاتي أن عددها بلغ 4900 مركز امتحاني منها 2501 لشهادة التعليم الأساسي و1242 للفرع العلمي و757 للفرع الأدبي و31 للثانوية الشرعية و60 للإعدادية الشرعية و409 للشهادة الثانوية المهنية مؤكداً أن المراكز الامتحانية وزعت على مراكز المحافظات والمدن بالنسبة للثانوية وفي النواحي في شهادة التعليم الأساسي بالإضافة إلى المدن ومركز المحافظة وتم الحرص على اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان سلامة الطلاب وصحتهم حيث تم توزيع ما يقارب من 15 إلى 20 طالباً في القاعة الامتحانية الواحدة وسيتم تعقيمها دورياً قبل بدء أي امتحان.