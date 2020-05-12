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جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

إعلان/تعلن مصفاة حمص عن مناقصة داخلية للمرة الثانية للطلبية رقم   6/2018( الجزء المتبقي ) لتوريد أنابيب حديد (كربون ستيل) ملساء / تاريخ النشر 13-5-2020 / رقم الإعلان 114848

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الشركة العامة لمصفاة حمص

إعلان مناقصة داخلية للمرة الثانية للطلبية رقم   6/2018( الجزء المتبقي )

 تعلن مصفاة حمص عن حاجتها لتوريد أنابيب حديد (كربون ستيل) ملساء وفق دفاتر الشروط الخاصة المعدة لهذه الغاية وحسب الشروط التالية:

– التأمينات المؤقتة :

– البند الأول (  6 إنش) : / 1148000 / ل.س فقط مليون ومائة وثمان وأربعون ألف ليرة سورية لاغير

– البند الثاني (10 إنش) : /383000 / ل.س فقط ثلاثمائة وثلاث وثمانون ألف ليرة سورية لاغير .

– التأمينات النهائية : 10% من قيمة العقد ( الإحالة )

مدة التنفيذ: /  130/ يوم واصل أرض مصفاة حمص .

 – مدة ارتباط العارض بعرضه : /90/ يوما تبدأ من اليوم التالي لانتهاء  موعد تقديم العروض.

– الطلبية قابلة للتجزئة

– آخر موعد لتقديم العروض: حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم   15/ 6 / 2020 الساعة 15.20

مكان و تاريخ فض العروض : مقر شركة مصفاة حمص في  16 / 6 /2020  الساعة العاشرة صباحا.

  – الجهة التي يمكن شراء الاضبارة منها : يمكن الإطلاع على دفتر  الشروط العامة والحصول على دفتر الشروط الخاصة من مقر الشركة العامة لمصفاة حمص – دائرة الديوان العام  مقابل /2000/  ل. س

– مكان تقديم العروض : يرسل العرض  بالبريد أو يسلم باليد إلى ديوان الشركة العامة لمصفاة حمص .ص . ب : 352 حمص-  سورية .

تطبق على هذا الإعلان أحكام القانون /51/ لعام 2004 ودفاتر الشروط العامة والخاصة.

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المدير العام

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