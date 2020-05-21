إعلان /إعلان دعوة الهيئة العامة للجمعية العربية السكنية بطرطوس لاجتماع الهيئة السنوي / تاريخ النشر 22-5-2020 رقم الاعلان 40599

إعلان دعوة الهيئة العامة للجمعية العربية السكنية بطرطوس ل

تدعو الجمعية العربية السكنية بطرطوس السادة أعضاء الهيئة العامة للجمعية لاجتماع الهيئة السنوي يوم الأحد الواقع في 2020/6/14 الساعة /10/ صباحا في مقر الجمعية العربية الكائن في طرطوس- الانشاءات- ضاحية الباسل – غرب دوار الهلال الأحمر

وإذا لم يكتمل النصاب يكون الاجتماع الثاني الساعة /11/ في نفس المكان واليوم وذلك لمناقشة جدول الأعمال المثبت بنص الدعوة ويعتبر هذا الإعلان بمثابة تبليغ رسمي لكافة الأعضاء.

وعلى من يود ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أو لجنة المراقبة مراجعة مكتب الجمعية فورا

للاستفسار الاتصال لعلى الرقم /00988347827/

راجين حضوركم وتعاونكم

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رئيس مجلس الإدارة