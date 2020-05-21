إعلان / دعوة لاجتماع الهيئة العامة لجمعية تشرين للتعاون السكني بطرطوس/ تاريخ النشر 22-5-2020 رقم الاعلان 6 4058

دعوة لاجتماع الهيئة العامة لجمعية تشرين للتعاون السكني بطرطوس

قرر مجلس الإدارة بجلسته رقم /43/ تاريخ 2020/5/11 دعوتكم لحضور اجتماع هيئة عامة يوم الثلاثاء تاريخ 2020/6/16 الساعة (12) صباحا في قاعة الإتحاد التعاوني السكني

وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل إلى الساعة (13) ظهراً من نفس اليوم والتاريخ لمناقشة جدول الأعمال ,ويعتبر هذا الإعلان بمثابة تبليغ لمن ليس له عنوان واضح في الجمعية

يرجى حضوركم

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