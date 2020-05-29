القاهرة والدشيشة تتصدّيان لمدرعات الاحتلال الأمريكي

تصدّى أهالي قريتي القاهرة والدشيشة، في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي، أمس الخميس، عدداً من مدرعات قوات الاحتلال الأمريكي حاولت عبور الطريق التي تمر عبر أراضي القريتين، ورشقوها بالحجارة، وهتفوا ضد قوات الاحتلال، وأجبروها على التراجع والعودة من حيث أتت.

واعترض حاجز للجيش العربي السوري رتل آليات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي في العشرين من الشهر الجاري ومنعوه من المرور باتجاه قرية أم الخير بريف ناحية تل تمر الغربي شمال غرب الحسكة وأجبروه على العودة.

وتصدّى الأهالي في ريف الحسكة، بمؤازرة حواجز للجيش العربي السوري، عشرات المرات لأرتال من آليات الاحتلال الأمريكي ومنعوها من إكمال مسيرها، وسط تزايد حالة الغضب والرفض القاطع لوجود قوات الاحتلال على الأراضي السورية.

بالتوازي، ذكرت مصادر أهلية أن “مجهولين يستقلون دراجة نارية قاموا بإلقاء قنبلة على أحد المنازل في الحي الشمالي بمدينة الشدادي ما أدى إلى إصابة أربعة أطفال بينهم إصابتان خطيرتان تم إسعافهما إلى أحد المشافي بمدينة الحسكة لتلقي العلاج”، وأشارت إلى أن “ثلاثة من الأطفال المصابين هم من السكان الجدد بالمنطقة وتتراوح أعمارهم بين 3 و15عاماً”.

وأصيب رجل وابنه بجروح في الخامس عشر من الشهر الجاري بانفجار دراجة مفخخة في مدينة الشدادي.