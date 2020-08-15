83 إصابة جديدة بكورونا.. وروسيا ترجح الاثنين القادم موعداً للكشف عن اختبارات لقاحها

أعلنت وزارة الصحة أمس الجمعة تسجيل 83 إصابة جديدة وشفاء 8 حالات ووفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية، وأشارت إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة حتى الآن بلغت 1515 شفيت منها 403 وتوفيت 58 حالة.

عالمياً، أودى فيروس كورونا بحياة 757727 شخصاً في العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي وفقاً لإحصائية جديدة نشرها موقع وورلد ميتر الأمريكي أمس الجمعة. وذكر الموقع الذي يتم تشغيله من فريق دولي من المطورين والباحثين أنه حتى الوقت الحالي سجلت في أنحاء العالم 21092096 إصابة مؤكدة بالفيروس و757727 حالة وفاة بينما بلغ اجمالي المتعافين من الفيروس 3944364 شخصاً.

وفي إندونيسيا أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2307 إصابات جديدة و53 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى 135123 إصابة والوفيات إلى 6021 حالة.

بدوها سجلت وزارة الصحة الفلبينية 6216 إصابة جديدة و16 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 53660 بينما بلغ إجمالي الوفيات 2442 حالة. وأعلنت وزارة الصحة في البرازيل عن تسجيل 60091 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و1261 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات ثلاثة ملايين و224876 منذ بدء ظهور الجائحة في حين بلغ إجمالي الوفيات 105463 حالة. وتأتي البرازيل في الترتيب الثاني كأكثر دول العالم تضرراً بالجائحة بعد الولايات المتحدة.

عربياً واصلت إصابات فيروس كورونا بالمغرب ارتفاعها متجاوزة الألف إصابة يومياً طيلة عدة أيام وقالت وزارة الصحة المغربية إنه تم تسجيل حصيلة ثقيلة بإصابات كورونا بلغت 1241 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وقال معاذ المرابط منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة إن المغرب سجل الأربعاء أكبر عدد وفيات وهو 23 حالة وفاة مقابل 17 حالة يوم الثلاثاء ليصل عدد الوفيات في البلاد منذ ظهور الوباء فيها إلى 556 حالة.

وذكرت الوزارة أن المغرب تجاوز عتبة 100 حالة لكل 100 ألف نسمة إذ باتت النسبة 101 حالة لكل 100 ألف نسمة.

من جهته قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إن عدد الإصابات والوفيات في المغرب يظل ضعيفا بالمقارنة مع عدة بلدان لكنه في منحى متصاعد” محذرا من “أن يصبح الوضع أكثر جدية إذا استمر هذا المنحى التصاعدي. وحث تيدروس السلطات المغربية على أن تكون أكثر حزما في الإجراءات التي تتخذها لمواجهة هذا الوضع.

أعلنت وزارة الصحة والسكان الجزائرية تسجيل 10 وفيات و477 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وقال جمال فورار الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا المستجد إن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 37664 حالة بينما بلغ عدد الوفيات 1351 وفاة.

وأضاف أنه تم تسجيل 304 حالات شفاء وهو ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 26308 بينما يخضع 46 مريضاً للعناية المركزة.

وسجل العراق 68 وفاة و4013 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة الصحة العراقية إن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 168290 والوفيات إلى 5709 حالات فيما بلغ العدد الكلي للمتعافين من المرض 120129 بعد تماثل 2921 حالة للشفاء.

وأشارت الوزارة إلى أن 43452 مصاباً لا زالوا يتلقون علاجهم في مشافي العزل الصحي بينما يخضع 627 منهم للعناية المركزة.

من جهة ثانية، أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن بيانات الاختبارات قبل السريرية والسريرية للقاح الجديد “سبوتنيك في” المضاد لفيروس كورونا سيتم نشرها في المستقبل القريب وربما يكون الاثنين القادم.

وحول الانتقادات الموجهة للقاح الجديد قال موراشكو وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك: ترتبط حقيقة هذه الإشاعات بالحاجة لنشر معلومات إضافية عن اللقاح والأبحاث التي أجريت للحصول عليه” مضيفا: “الجميع لا يعلمون بأنه تم إطلاق اللقاح من مركز سبق وقام بتصنيع 6 منتجات أخرى بنفس التكنولوجيا” مؤكدا في الوقت ذاته استمرار التجارب السريرية على اللقاح.