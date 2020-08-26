إصابة جنديين روسيين باستهداف دوريتهم في منطقة خفض التصعيد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إصابة جنديين روسيين بجروح جراء تعرض دورية للشرطة العسكرية الروسية لهجوم من قبل المجموعات الإرهابية بريف إدلب الجنوبي.

وقال مركز التنسيق الروسي في بيان له إن الدورية الروسية تعرضت لإطلاق نار من قاذفة قنابل يدوية مضادة للدبابات على طريق ام4 قرب بلدة أورم الجوز في الجزء الجنوبي من منطقة خفض التصعيد في إدلب ما تسبب بإصابة جنديين روسيين بارتجاج خفيف في الدماغ.

وأشار المركز إلى أنه تم تقديم المساعدة الطبية للمصابين على الفور كما تم إخلاء المدرعة التابعة للشرطة العسكرية الروسية المتضررة وتوقف الدورية.

وأصيب في الـ 14 من الشهر الماضي 3 جنود روس بجروح جراء استهداف دورية مشتركة بعبوة ناسفة يدوية الصنع من قبل المجموعات الإرهابية التي تنتشر على جانبي الطريق الواصل بين حلب واللاذقية والمعروفة بتبعيتها للنظام التركي.

في الأثناء استشهد طفل وأصيب أربعة مدنيين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة في مدينة داعل بريف درعا الشمالي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة درعا في تصريح أن عبوة ناسفة مزروعة بسيارة انفجرت الليلة الماضية قرب دوار مدينة داعل بالريف الشمالي ما أدى إلى استشهاد طفل وإصابة أربعة مدنيين بجروح وحدوث أضرار في المكان.

وأشار المصدر إلى أن المصابين نقلوا إلى المشفى لتلقي العلاج والإسعافات الطبية اللازمة حيث تراوحت إصاباتهم ما بين المتوسطة والخطرة.